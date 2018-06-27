В Барнауле из-за разрушительного шторма на год закрыли дендрарий

Из-за шторма, который обрушился на Барнаул 23 июня, серьезно пострадал дендрарий. Там объявили режим чрезвычайной ситуации, пишут "Вести Алтай".
Ураган сломал ели, которым было более 70 лет. Одна из них упала на здание первого корпуса института и повредила кровлю. По словам специалистов, для восстановления экосистемы парка понадобится 10 лет.
В дендрарии продолжают разбирать завалы. Юрий Зубаров, руководитель Института садоводства им. М.А. Лисавенко, рассказал, что корнями вырвало ели, очень сильно пострадали ореховая и липовая аллеи.
По предварительной информации, пострадало каждое второе большое дерево на территории.
Сотрудники проводят инвентаризацию и будут высаживать новые саженцы.
Напомним, в ночь на 26 июня в Целинном районе также прошел грозовой шторм. Повалило около 500 деревьев, без электричества остались 6 населенных пунктов и пионерский лагерь.
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