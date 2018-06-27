В Барнауле из-за разрушительного шторма на год закрыли дендрарий

В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за шторма на год закрыли дендрарий. Фото: Толя Салыков в vk.com/barneos22.

Ураган сломал ели, которым было более 70 лет. Одна из них упала на здание первого корпуса института и повредила кровлю. По словам специалистов, для восстановления экосистемы парка понадобится 10 лет.

В дендрарии продолжают разбирать завалы. Юрий Зубаров, руководитель Института садоводства им. М.А. Лисавенко, рассказал, что корнями вырвало ели, очень сильно пострадали ореховая и липовая аллеи.

По предварительной информации, пострадало каждое второе большое дерево на территории.

Сотрудники проводят инвентаризацию и будут высаживать новые саженцы.

Напомним, в ночь на 26 июня в Целинном районе также прошел грозовой шторм. Повалило около 500 деревьев, без электричества остались 6 населенных пунктов и пионерский лагерь.