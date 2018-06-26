Грозовой шторм снес крышу школы в Целинном районе

Облако в Рубцовском районе. Фото: "Инцидент Рубцовск" в vk.com. Облако в Рубцовском районе. Фото: "Инцидент Рубцовск" в vk.com. Облако в Рубцовском районе. Фото: "Инцидент Рубцовск" в vk.com.

Без электроснабжения остались села Целинное, Дружба, Марушка. "Зафиксированы многочисленные падения деревьев и обломки веток. В результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли здания школы", пишет МЧС.

Пострадавших нет.

Аварийно-спасательные подразделения ведут работы по устранению последствий стихии.

Вечером накануне в группе "Инцидент Рубцовск" участники выложили фотографии грозового облака, в районе Лебяжки и Егорьевки. Оно напоминало то, что заходило над Барнаулом 23 июня. Однако в комментариях подписчики сообщили, что оно прошло стороной и вреда не нанесло.