Грозовой шторм снес крышу школы в Целинном районе

Сегодня, 06:45.
Происшествия

В ночь на 26 июня в Целинном районе прошел грозовой шторм, который поломал деревья, повредил крышу школы. Без света оказались три населенных пункта района, сообщает региональное управление МЧС.

Облако в Рубцовском районе. Фото: "Инцидент Рубцовск" в vk.com.
Облако в Рубцовском районе. Фото: "Инцидент Рубцовск" в vk.com.
Облако в Рубцовском районе. Фото: "Инцидент Рубцовск" в vk.com.

Без электроснабжения остались села Целинное, Дружба, Марушка. "Зафиксированы многочисленные падения деревьев и обломки веток. В результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли здания школы", пишет МЧС.

Пострадавших нет.

Аварийно-спасательные подразделения ведут работы по устранению последствий стихии.

Вечером накануне в группе "Инцидент Рубцовск" участники выложили фотографии грозового облака, в районе Лебяжки и Егорьевки. Оно напоминало то, что заходило над Барнаулом 23 июня. Однако в комментариях подписчики сообщили, что оно прошло стороной и вреда не нанесло.

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