Грозовой шторм снес крышу школы в Целинном районе

В ночь на 26 июня в Целинном районе прошел грозовой шторм, который поломал деревья, повредил крышу школы. Без света оказались три населенных пункта района, сообщает региональное управление МЧС.
Без электроснабжения остались села Целинное, Дружба, Марушка. "Зафиксированы многочисленные падения деревьев и обломки веток. В результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли здания школы", пишет МЧС.
Пострадавших нет.
Аварийно-спасательные подразделения ведут работы по устранению последствий стихии.
Вечером накануне в группе "Инцидент Рубцовск" участники выложили фотографии грозового облака, в районе Лебяжки и Егорьевки. Оно напоминало то, что заходило над Барнаулом 23 июня. Однако в комментариях подписчики сообщили, что оно прошло стороной и вреда не нанесло.
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