Спасли "Москву": владелец теплоходов рассказал, что на самом деле происходило в ураган на Оби

Капитану прогулочного теплохода "Москва-176", доставившего в шторм 108 пассажиров в порт, объявят благодарность. Об этом altapress.ru рассказал Александр Крук, директор "Барнаульского речного порта".
Как рассказал Александр Крук, рейс прогулочного теплохода вечером 23 июня не отменили, потому что весь день была хорошая погода и компания не получила никаких предупреждений ни от МЧС, ни от администрации обского бассейна. Обычно накануне сильной непогоды эти ведомства предупреждают речников.
Когда начался шторм, теплоход с пассажирами возвращался вверх по течению на причал.
Александр Крук,
директор "Барнаульского речного порта":
— Капитан принял единственно верное решение — прижаться к берегу в районе Зеленого Клина. Когда теплоход был у берега, ветки деревьев разбили несколько окон. Также еще несколько стекол выбили пассажиры. Они испугались 2,5-метровых волн и попытались выбраться на берег. Однако капитан не дал им этого сделать и велел прекратить панику. В итоге теплоход переждал шторм и через 40 минут пришел в порт. Все пассажиры были в жилетах — их на теплоходе 140.
Некоторые участники рейса порезались о стекло. Им оказали помощь у речного вокзала. С претензиями к перевозчику никто не обращался. При этом все на теплоходе — и экипаж, и пассажиры — были застрахованы.
После этого эпипаж "Москвы-176" отправился спасать плавучее кафе "Барракуда". В шторм судно потеряло управление и столкнулось с опорой Нового моста. В результате баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. Теплоход вернул в город около 80 человек, сообщил Александр Крук.
Этим ЧП на воде в районе Барнаула в тот вечер не закончились. Самоходный паром "Мурена" оторвало от берега и закрутило в районе причала. Судно ударило пришвартованный теплоход "Москва", который оторвало от причала, и он поплыл вниз по течению. На борту находился экипаж, но ему долго не удавалось запустить двигатель. В итоге теплоход спустился до Зеленого Клина. Оттуда он вернулся своим ходом.
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