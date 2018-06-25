Спасли "Москву": владелец теплоходов рассказал, что на самом деле происходило в ураган на Оби

Как рассказал Александр Крук, рейс прогулочного теплохода вечером 23 июня не отменили, потому что весь день была хорошая погода и компания не получила никаких предупреждений ни от МЧС, ни от администрации обского бассейна. Обычно накануне сильной непогоды эти ведомства предупреждают речников.

Когда начался шторм, теплоход с пассажирами возвращался вверх по течению на причал.

Александр Крук,

директор "Барнаульского речного порта":

— Капитан принял единственно верное решение — прижаться к берегу в районе Зеленого Клина. Когда теплоход был у берега, ветки деревьев разбили несколько окон. Также еще несколько стекол выбили пассажиры. Они испугались 2,5-метровых волн и попытались выбраться на берег. Однако капитан не дал им этого сделать и велел прекратить панику. В итоге теплоход переждал шторм и через 40 минут пришел в порт. Все пассажиры были в жилетах — их на теплоходе 140.

Некоторые участники рейса порезались о стекло. Им оказали помощь у речного вокзала. С претензиями к перевозчику никто не обращался. При этом все на теплоходе — и экипаж, и пассажиры — были застрахованы.

После этого эпипаж "Москвы-176" отправился спасать плавучее кафе "Барракуда". В шторм судно потеряло управление и столкнулось с опорой Нового моста. В результате баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. Теплоход вернул в город около 80 человек, сообщил Александр Крук.

Этим ЧП на воде в районе Барнаула в тот вечер не закончились. Самоходный паром "Мурена" оторвало от берега и закрутило в районе причала. Судно ударило пришвартованный теплоход "Москва", который оторвало от причала, и он поплыл вниз по течению. На борту находился экипаж, но ему долго не удавалось запустить двигатель. В итоге теплоход спустился до Зеленого Клина. Оттуда он вернулся своим ходом.