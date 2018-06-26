Повалило 500 деревьев: спасатели рассказали о последствиях нового грозового шторма на Алтае

В ночь на 26 июня в Целинном районе прошел грозовой шторм. Повалило около 500 деревьев, без электричества остались 6 населенных пунктов и пионерский лагерь, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
От сильных порывов ветра пострадали крыши школы, частных домов и сараев. Пострадавших нет.
Без электричества остался также пионерский лагерь. Ночью туда доставили резервный источник питания, а к утру восстановили линию, которая питает учреждение. Сейчас лагерь работает в штатном режиме, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Спасатели устраняют последствия грозового фронта в Целинном районе. Бригады очищают от мусора и деревьев дороги и территории рядом с домами, восстанавливают электроснабжение.
В ведомстве отмечают, что всего в работах участвуют 150 человек и 34 единицы техники.
Напомним, синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в Алтайском крае может пройти новый шторм.
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