Повалило 500 деревьев: спасатели рассказали о последствиях нового грозового шторма на Алтае

Повалило 500 деревьев: спасатели рассказали о последствиях стихии в Целинном районе. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Повалило 500 деревьев: спасатели рассказали о последствиях стихии в Целинном районе. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Повалило 500 деревьев: спасатели рассказали о последствиях стихии в Целинном районе. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Повалило 500 деревьев: спасатели рассказали о последствиях стихии в Целинном районе. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Повалило 500 деревьев: спасатели рассказали о последствиях стихии в Целинном районе. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

От сильных порывов ветра пострадали крыши школы, частных домов и сараев. Пострадавших нет.

Без электричества остался также пионерский лагерь. Ночью туда доставили резервный источник питания, а к утру восстановили линию, которая питает учреждение. Сейчас лагерь работает в штатном режиме, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Спасатели устраняют последствия грозового фронта в Целинном районе. Бригады очищают от мусора и деревьев дороги и территории рядом с домами, восстанавливают электроснабжение.

В ведомстве отмечают, что всего в работах участвуют 150 человек и 34 единицы техники.

Напомним, синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в Алтайском крае может пройти новый шторм.