В Алтайском крае возможен новый шторм

В Алтайском крае 27 и 28 июня может произойти новый шторм, сообщает алтайский ЦГМС.
Синоптики отмечают, что при аномальной жаре есть высокая вероятность появления гроз и бурь.
27 и 28 июня в регионе воздух прогреется до +33 градусов. В отдельных районах края прогнозируют дожди, грозы и град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 24 м/с.
Напомним, вечером 23 июня в Барнауле и ряде районов Алтайского края произошел грозовой шквал. В региональном главке МЧС заявили, что это узконаправленное природное явление, которое невозможно спрогнозировать в конкретном месте.
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