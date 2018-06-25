В Алтайском крае возможен новый шторм

Синоптики отмечают, что при аномальной жаре есть высокая вероятность появления гроз и бурь.

27 и 28 июня в регионе воздух прогреется до +33 градусов. В отдельных районах края прогнозируют дожди, грозы и град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 24 м/с.

Напомним, вечером 23 июня в Барнауле и ряде районов Алтайского края произошел грозовой шквал. В региональном главке МЧС заявили, что это узконаправленное природное явление, которое невозможно спрогнозировать в конкретном месте.