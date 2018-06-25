Почему синоптики не смогли предсказать грозовой шквал в Барнауле

В Алтайском крае всего 33 метеостанции, в Барнауле одна — в Научном городке. К сожалению, грозовой шквал ее не захватил, поэтому точную силу ветра внутри грозового шквала никто не может назвать. Но судя по тому, что в городе вырваны с корнями деревья, она колебалась в пределах 24-28 м/с (89-102 км/ч).

Многие барнаульцы удивлены тем, что в городе попадали не только слабые тополя, но и крепкие сосны. Синоптики объясняют это не только разрушительной силой ветра, но и вмешательством человека. В основном хвойные подкосило там, где вблизи велись строительные работы. Скорее всего, люди нарушили корневую систему деревьев, обрубив часть корней, из-за чего сосны не устояли.

Шквалы станут привычным явлением

Как altapress.ru рассказала кандидат географических наук Наталья Харламова, подобные шквалы скоро перестанут быть редкостью для нашей территории. И чтобы увеличить шансы на получение прогноза этих явлений, в Алтайском крае через каждые 50 км должны стоять метеостанции.

Наталья Харламова,

доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, кандидат географических наук:

— Это действительно было локальное явление, и спрогнозировать его можно только по данным наблюдений. Но их в крае пока нет, поскольку явление редкое, для нашего региона ранее не характерное. Оно и для России не характерно — скорее для Северной Америки. Но из-за глобального потепления и определенных физических процессов, которые за этим следуют, такие явления будут встречаться у нас чаще. Чем выше температура, тем выше вероятность возникновения дождей, гроз и опасных явлений. Могу сказать, что сила ветра у барнаульского грозового шквала была выше, чем у каменского торнадо, а там было около 26 м/с.

Нужно готовиться к непредсказуемому

По мнению начальника Алтайского ЦГМС Александра Люцигера, даже если в крае появится необходимое количество метеостанций, это не даст гарантии — настолько непредсказуемо это явление. Оно может пройти, миновав все датчики.

Александр Люцигер,

начальник Алтайского ЦГМС:

— Это узконаправленное явление, оно может в игольное ушко проскочить. Развивается быстро, с огромной скоростью и на небольшой площади. Подобные явления никто в мире не может спрогнозировать. Нужно иметь ввиду, что при такой аномальной жаре с высокой вероятностью возможны грозовые шквалы. А силу этих явлений мы не можем предсказать. Это же физика. Нет ничего более непостоянного, чем атмосфера. И произойти грозовой шквал может в любой точке края. Однако к штормпрогнозам надо относиться серьезно. На 23 июня их было три: по жаркой погоде, по пожарам, и по грозе с усилением ветра до 24 м/с. В таких условиях к подобным явлениям нужно быть готовыми всегда. Между прочим, у нас еще был не самый худший сценарий: мог бы еще выпасть град с куриное яйцо.

Предсказать траекторию движения грозового шквала невозможно, а вот отследить вполне реально — при наличии специального радиолокатора, который обозревает территорию в радиусе 300 км на 360 градусов. В Алтайском крае его ждут с 2013 года, даже уже место выбрали. Но из-за ухудшения экономической ситуации о его покупке власти даже речи не ведут.

Почему барнаульцев не предупредили

Как рассказал руководитель Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по АК Борис Парпиев, грозовой шквал налетел так быстро, что разослать всем смс за такой короткий срок физически невозможно. Сообщения от МЧС рассылают операторы сотовой связи на основе данных геолокации и полученных накануне прогнозов.

Информацию о погоде всегда доводят до органов местной власти и ГО ЧС, которые обязаны реагировать на прогноз и проводить предупредительные мероприятия.

Где найти прогноз погоды

Оперативные данные о погоде и прогнозы всегда доступны на главной сайта Алтайского ЦГМС и на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю в разделе "Оперативная информация".

Факт

С 21 часа 23 июня до 6 утра 24 июня сотрудники МЧС и ЕДДС приняли более 2 500 звонков от жителей Барнаула. Люди жаловались на отключение воды, электричества, сорванные крыши, упавшие деревья и отсутствие проезда по трассам.