Синоптики пообещали три дня шторма в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 27 июня:

днем +27 ... +32 градуса,

градуса, в отдельных районах дождь, гроза, местами сильный ливневый дождь, град,

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 19-24 м/с.

Погода в Алтайском крае 28 июня:

днем + 28...+33 градусов,

градусов, в отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильный дождь, град,

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

Погода в Алтайском крае 29 июня:

днем +28...+33 градуса,

градуса, на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град,

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

Altapress.ru писал, что грозовые шквалы станут привычным явлением для Алтайского края. Все дело в аномальной жаре, которую в последнее время фиксируют все чаще. Спрогнозировать такие явления почти невозможно, поэтому синоптики настаивают: к штормпрогнозам следует относиться серьезно.