Синоптики пообещали три дня шторма в Алтайском крае

В Алтайском крае 27, 28 и 29 июня прогнозируют дожди и усиление ветра до 24 м/с, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае 27 июня:
- днем +27 ... +32 градуса,
- в отдельных районах дождь, гроза, местами сильный ливневый дождь, град,
- Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 19-24 м/с.
Погода в Алтайском крае 28 июня:
- днем +28...+33 градусов,
- в отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильный дождь, град,
- Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.
Погода в Алтайском крае 29 июня:
- днем +28...+33 градуса,
- на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град,
- Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.
Altapress.ru писал, что грозовые шквалы станут привычным явлением для Алтайского края. Все дело в аномальной жаре, которую в последнее время фиксируют все чаще. Спрогнозировать такие явления почти невозможно, поэтому синоптики настаивают: к штормпрогнозам следует относиться серьезно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.