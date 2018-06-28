"Это катастрофа": как барнаульский дендрарий пережил самый страшный шторм за 85 лет

Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Мамай прошелся

Субботний вечер 23 июня в нагорной части Барнаула не предвещал ничего опасного. Грозовой шквал налетел внезапно. Благо в этот момент в дендрарии никого кроме охранников не было. Чтобы не рисковать, они спрятались в укрытие. Рассказывают, что треск ломающихся деревьев был жуткий.

Юрия Зубарева, директора НИИ садоводства им. Лисавенко, непогода застала по пути из Новосибирска. Он рассказывает: как только увидел на Новом мосту перевернутые фуры и поваленные рекламные щиты, сердце екнуло. Если ветер так погнул металл, что же он сделал с деревьями?

На следующий день самые страшные опасения подтвердились. По территории НИИ словно Мамай прошелся. К главному корпусу института невозможно было пробраться: поваленные деревья намертво преграждали путь. Сам цветущий дендрарий стал похож на лесоповал. Разбор завалов здесь еще не начинался.

Передвигаться опасно

Звук бензопил в НИИ садоводства сейчас звучит повсюду. Центральную улицу постепенно освобождают от поваленных деревьев. Распиленные ветки работники института вывозят на отдаленную площадку. Большая часть лежит прямо у обочины.

В глубине лесного массива видны оборванные провода, покосившиеся ЛЭП. Электричество уже восстановлено, но провода еще никто не убирал. Некогда.

Юрий Зубарев с грустью смотрит на ели-великаны возле главного корпуса. 70 лет они были местной достопримечательностью: пушистые, красивые и все как на подбор. Теперь на них без слез не взглянешь. Ветер переломил стволы, зверски искорежив деревья. Что с ними теперь делать, непонятно. Выкорчевывать зеленых "сторожилов" не хочется, но и оставлять здесь смысла нет. Расти они больше не будут.

Тенистой ореховой аллее, по который посетители заходили в дендрарий, тоже досталось. Неповрежденные деревья здесь можно перечитать по пальцам. Все остальное придется убирать.

Та же участь постигла и липы. В отличие от маньчжурского ореха они считаются более устойчивыми, но прошедшая стихия и их не пощадила.

Огромная ель накрыла своей мощью стоящее на входе в дендрарий историческое здание. Шквал вырвал дерево с "мясом", оголив массивные корни и разворотив асфальт.

К счастью, построенный в середине прошлого века деревянный дом практически не пострадал. Но охрана к зданию не подпускает, мало ли что.

Передвигаться по самому дендрарию тоже небезопасно. На кронах высоченных деревьев еще висят оторванные ветки, поваленные стволы всюду преграждают путь. Везде разруха. Сейчас обитаемой остается только треть территории уникального парка. В его отдаленные уголки сотрудники НИИ даже не заходили.

В глубине дендрария Юрий Зубарев показывает погнутые хвойные деревья. В вертикальное положение они уже не вернутся, а под тяжестью снега зимой могут еще сильнее накрениться. Вот и что с ними теперь делать? Пилить? Но ведь жалко же.

От трех месяцев до года

С территории НИИ садоводства уже убрали 150 кубометров леса. Масштабы трагедии руководству еще предстоит оценить. Сейчас решается вопрос, какими силами проводить восстановительные работы.

Дело в том, что в институте наступает самая горячая пора: надо собирать ягоду, заниматься прополкой, черенкованием. Это направление является для НИИ главным источником доходов. Правда и здесь все по началу было непросто: шквалистый ветер повредил часть теплиц. Благо молодых насаждений было немного, их удалось спасти.

Юрий Зубарев рассказывает: с предложением о помощи к нему уже обращались коллеги из других регионов, меценаты и волонтеры. От предложений институт пока не отказывается, но на какое-то время берет паузу. Необходимо до конца оценить, какие основные работы надо провести в первую очередь.

Наилучшим вариантом, считает руководитель, стал бы приход одного подрядчика, готового предоставить спецтехнику и работников. НИИ в свою очередь готов отдать поломанные деревья на дрова. Сейчас их предлагают простым жителям совершенно бесплатно — приезжай и забирай.

Что касается восстановления дендрария, то оно начнется уже в ближайшее время. Сначала предстоит очистить площадку, затем заняться посадкой новых деревьев. Барнаульский дендрарий участвует в программе обмена семенным материалом. Она позволяет получить редкие образцы семян со всех уголков планеты в обмен на свои.

Сколько времени займет процесс расчистки, Юрий Зубарев не говорит. Если получится, объект постараются привести в порядок и открыть к осеннему высокому сезону, когда полюбоваться на увядающую природу сюда приходят тысячи людей. Если нет, дендрарий закроют до следующего года.

В любом случае очевидно, что прежним он уже не будет.