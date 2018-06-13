"Бешеные" зайцы, колодец и мельница: Барнаул украсили оригинальными клумбами

Специалисты и работники предприятий начали украшать Барнаул. В этом сезоне в городе планируют высадить больше 600 тысяч растений, сообщает официальный сайт мэрии.
В Индустриальном районе начали высаживать рассаду в клумбы и вазоны. Одними из первых это сделали представители компании "Бриллианты АЛРОСА", "Барнаульского пивоваренного завода", "Кондитерской фирмы "Алтай".
Алтайское линейное производственное управление магистральных газопроводов компания "Газпром трансгаз Томск" кроме высадки цветочной рассады озеленили и облагородили территорию. Высадили кусты сирени и ели, обновили малые архитектурные формы.
В администрации отмечают, что украшением района стали два зеленых уголка и клумба с ярко цветущей петуньей на территории семейного кафе "Забава".
МУП "Горзеленхоз" и подрядная организация оформили цветочные клумбы на улицах Георгиева, 50 лет СССР, Попова, Павловскому тракту, Энтузиастов, Малахова. Этим летом впервые в районе появились цветочные кашпо на дорожных ограждениях.
Кроме того, клумбы на улице Новосибирской и Мамонтова украсили яркие петунии, сальвии, бархатцы, дельфиниумы.
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