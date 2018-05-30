Банные веники оскорбили религиозные чувства алтайцев

Жительница Горно-Алтайска обеспокоена свободной продажей банных веников из можжевельника. Это растение считается священны для коренных алтайцев. С жалобой она пришла на прием к депутату Госдумы Родиону Букачакову, сообщают "Новости Горного Алтая"
Пенсионерка попросила депутата принять меры по сохранению почитаемого алтайцами "арчына" (можжевельника), который произрастает на территории Республики Алтай. По мнению женщины, такое отношение к этому редкому и ценному растению недопустимо, и затрагивает религиозные чувства алтайцев.
Депутат поддержал посетительницу, отметив, что можжевельник плохо возобновляется в природе. Там, где произрастает это растение, воздух намного чище, за сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов. Этого достаточно для очистки атмосферы крупного города от болезнетворных организмов.
Депутат пояснил, что для принятия нормативных документов необходима совместная работа с министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, комитетом по национальной политике республики.
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