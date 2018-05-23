Алтайским спасателям пришлось лезть в горы, чтобы спасти коз

Спасателям из Горного Алтая пришлось применить навыки альпинистов, чтобы спасти маленькое стало домашних коз, попавших в ловушку на скале в Онгудайском районе, пишет пресс-служба главка МЧС по Республике Алтай.
В МЧС обратился глава района, попросивший оказать помощь жителям села Малый Яломан, чьи козы, спасаясь от волков, были вынуждены убегать по горам. Во время погони домашние животные спрыгнули с крутой скалы и оказались на узком уступе на высоте 150 м.
Козы провели в этой горной ловушке в нескольких километрах от села три дня. Хозяин самостоятельно не мог снять коз, но пытался подкармливать животных, сбрасывая вниз сено.
После просьбы главы района на место прибыли пятеро сотрудников поисково-спасательного отряда Казенного учреждения Республики Алтай.
На операцию по спасению коз ушло полтора часа. С помощью альпинисткого снаряжения животных поднимали с уступа наверх, а потом сопровождали с горы вниз. Всего было спасено пять голов скота.
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