Алтайским спасателям пришлось лезть в горы, чтобы спасти коз

В Горном Алтае сотрудники МЧС спасли коз, застрявших на скале. 18 мая 2018 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае сотрудники МЧС спасли коз, застрявших на скале. 18 мая 2018 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае сотрудники МЧС спасли коз, застрявших на скале. 18 мая 2018 года. Фото: 04.mchs.gov.ru.

В МЧС обратился глава района, попросивший оказать помощь жителям села Малый Яломан, чьи козы, спасаясь от волков, были вынуждены убегать по горам. Во время погони домашние животные спрыгнули с крутой скалы и оказались на узком уступе на высоте 150 м.

Козы провели в этой горной ловушке в нескольких километрах от села три дня. Хозяин самостоятельно не мог снять коз, но пытался подкармливать животных, сбрасывая вниз сено.

После просьбы главы района на место прибыли пятеро сотрудников поисково-спасательного отряда Казенного учреждения Республики Алтай.

На операцию по спасению коз ушло полтора часа. С помощью альпинисткого снаряжения животных поднимали с уступа наверх, а потом сопровождали с горы вниз. Всего было спасено пять голов скота.