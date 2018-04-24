Алтайские пожарные спасли провалившуюся в колодец лошадь

В Чемале сельчане заметили провалившуюся в открытый бетонный колодец лошадь и сообщили об этом в МЧС. На помощь животному пришли местные пожарные, пишет пресс-служба республиканского главка МЧС.
Лошадь обвязали веревками и вытащили из колодца с помощью тяжелой техники. Очутившаяся на воле кобыла тут же решила поесть, рассказали спасатели.
До этого в Горно-Алтайске местные жители увидели с берега реки Маймы, что на островке сидит собака, которая не может преодолеть бурный поток и не в состоянии забраться по откосу на сушу.
Спасатель в гидрокостюме перебрался на остров и попытался поймать зверя. Несмотря на истощение, просидевшая на острове собака, оказала ожесточенное сопротивление. Однако сотруднику МЧС удалось изловить животное и доставить на берег.
Собаку забрала себе семья, сообщившая спасателям о терпящем бедствии животном.
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