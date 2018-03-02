Чтобы получить щенка сибирского хаски, студентки заплатили продавцу интимными фото

Одна из девушек, как следует из переписки, засомневалась — стоит ли отправлять фото в стиле ню парню и стала советоваться в сети с приятелями:

Элисон: Парень попросил меня заплатить ему "обнажёнными" фото за щенка хаски. Соглашаться? Мария: Я пошлю свои! Кейт: Бери собаку. Кортни: Боже! Шли "голые" фото, шли "голые" фото. Мария: Погодите, одна девчонка отправила мне "голые" фото, мы можем послать их вместо своих Элисон: Да-а-а! Мария: Не спрашивайте, как так получилось, я просто была пьяна.

Прочитавшие скриншоты, выставленные Кортни пользователи поделились на два лагеря: одни похвалили девчонок за поступок, а другие раскритиковали. Большую часть критики вызвало то, что девушки незаконно отправили чужие голые фото. Всего за несколько дней твит Кортни набрал более 100 тыс. лайков и десятки тысяч ретвитов.

А первокурсницы всё-таки получили долгожданного питомца.