Чтобы получить щенка сибирского хаски, студентки заплатили продавцу интимными фото

Две первокурсницы из Техаса решили приобрести белого щенка породы сибирский хаски. Но продавец попросил за собаку не деньги, а обнаженные снимки девушек. Эта история стала известна после того, как соседка студенток по имени Кортни выложила в Twitter скриншоты их переписки, пишет Life.ru.
Одна из девушек, как следует из переписки, засомневалась — стоит ли отправлять фото в стиле ню парню и стала советоваться в сети с приятелями:
Элисон: Парень попросил меня заплатить ему "обнажёнными" фото за щенка хаски. Соглашаться? Мария: Я пошлю свои! Кейт: Бери собаку. Кортни: Боже! Шли "голые" фото, шли "голые" фото. Мария: Погодите, одна девчонка отправила мне "голые" фото, мы можем послать их вместо своих Элисон: Да-а-а! Мария: Не спрашивайте, как так получилось, я просто была пьяна.
Прочитавшие скриншоты, выставленные Кортни пользователи поделились на два лагеря: одни похвалили девчонок за поступок, а другие раскритиковали. Большую часть критики вызвало то, что девушки незаконно отправили чужие голые фото. Всего за несколько дней твит Кортни набрал более 100 тыс. лайков и десятки тысяч ретвитов.
А первокурсницы всё-таки получили долгожданного питомца.
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