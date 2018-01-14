В магазине Google Play распространяют порнорекламу с Ким Кардашьян

Из магазина Google Play изъяли 60 игровых приложений. На этот шаг компания Alphabet Inc. (собственник Google) пошла после того, как охранное предприятие Check Point объявило, что обнаружила в них вредоносные программы, пишет "Газета.ру".
По данным Check Point, вредоносное ПО показывало рекламу порнографического содержания и пыталось обманом заставить пользователей купить платные услуги. В сети появилась информация, что некоторые ролики демонстрируют обнаженную Ким Кардашьян.
Alphabet Inc. удалила "зараженные" приложения, рассылает строгие предупреждения каждому, кто их уже установил, а также деактивировала аккаунты разработчиков.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.