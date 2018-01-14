В магазине Google Play распространяют порнорекламу с Ким Кардашьян

По данным Check Point, вредоносное ПО показывало рекламу порнографического содержания и пыталось обманом заставить пользователей купить платные услуги. В сети появилась информация, что некоторые ролики демонстрируют обнаженную Ким Кардашьян.

Alphabet Inc. удалила "зараженные" приложения, рассылает строгие предупреждения каждому, кто их уже установил, а также деактивировала аккаунты разработчиков.