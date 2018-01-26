Стая волков напугала жителей алтайского села

Волки зашли в село днем. Один из наиболее крупных хищников пробежал по сельской улице и едва не сбил сельчанина.

Владимир Долгих, житель села, рассказал, что в этом году снега практически нет, поэтому кони ходят в окрестностях села в поисках корма. Один из этих волков прошел через середину табуна. Скорее всего хищник был старым, он не тронул лошадей.

Сам Владимир наблюдал за стаей вместе с соседом из бинокля. Они видели четырех волков.