Стая волков напугала жителей алтайского села

К селу Бугрышиха Курьинского района, где проживает около 100 человек, в разгар аномальных холодов из-за мороза и голода, вышла стая волков. Они подошли к крайним домам, пишут "Аргументы и факты".
Волки зашли в село днем. Один из наиболее крупных хищников пробежал по сельской улице и едва не сбил сельчанина.
Владимир Долгих, житель села, рассказал, что в этом году снега практически нет, поэтому кони ходят в окрестностях села в поисках корма. Один из этих волков прошел через середину табуна. Скорее всего хищник был старым, он не тронул лошадей.
Сам Владимир наблюдал за стаей вместе с соседом из бинокля. Они видели четырех волков.
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