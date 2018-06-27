В Бийске супруги организовали притон для занятия проституцией и искали клиентов с помощью визиток

По версии следствия, обвиняемые нашли в марте 2012 года в Бийске помещение и использовали его в качестве притона. Злоумышленники сделали в типографии визитные карточки с информацией об услугах сексуального характера, а также вели переговоры с клиентами.

Супруги вовлекали девушек в занятие проституцией и приглашали их на собеседование. Злоумышленники поддерживали дисциплину среди проституток, составляли графики выхода на работу и покупали предметы, необходимые для оказания интимных услуг в притоне.

Притон работал до мая 2017 года, пока его деятельность не пресекли полицейские.

Злоумышленникам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Уголовное дело направили в суд.