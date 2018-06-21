В Бийске приятели организовали притон для занятия проституцией

В Алтайском крае троих жителей Бийска будут судить за организацию занятия проституцией, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в 2012 году безработный бийчанин захотел организовать притон. Для этих целей он находил жилье, оплачивал аренду и другие расходы. Кроме того, он покупал аксессуары, нужные для оказания интимных услуг и находил клиентов, а также женщин для занятий проституцией.
— Обвиняемый, приобретя достаточный опыт в сфере организации интимных услуг, в марте 2013 года решил создать организованную преступную группу. В ее состав вошли два знакомых мужчин, — отмечают в ведомстве.
Притон работал до марта 2017 года, пока о нем не узнали полицейские. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет. Они признали свою вину и помогали расследованию.
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