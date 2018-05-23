В Бийске несколько лет работал притон с несовершеннолетними

В Бийске в суд направили уголовное дело против трех человек, подозреваемых в организации притона, сообщает прокуратура Алтайского края.
По версии следствия, обвиняемые в 2015-2017 годах организовали притон для занятия проституцией в одном из частных домов в Бийске. В свой бизнес они также вовлекли несовершеннолетних.
В ведомстве отмечают, что злоумышленники использовали завуалированные объявления в газетах города. Во время расследования выяснилось, что притон приносил немалый доход.
Организатором преступной группы была женщина. Она признала свою вину и раскаялась. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 8 лет.
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