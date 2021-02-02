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На Алтае осужденный активно и методично вербовал других арестантов в террористы

29-летнего Зокиржона Исманова признали виновным в публичном оправдании терроризма и вербовке в запрещенную в России организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Он активно пропагандировал свои взгляды, когда отбывал наказание в алтайской колонии.

Оружие.
Оружие.
CC0

В 2019 году Исманов (гражданин России), отбывая срок в ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю за участие в террористической организации, стал активно пропагандировать среди других осужденных идеологию террористов.

Он признавал деятельность боевиков правильной, выражал превосходство «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» перед другими религиями и течениями, поддерживал основную идею — создание «исламского государства» и применение насилия на пути установления «халифата», рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Также Исманов оправдывал насилие «сражающихся за веру мусульман» (шахидов и боевиков), указывая, что это «дозволено и правомерно».

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Осужденный организовал агитационные собрания и проводил религиозные беседы. В качестве наглядного пособия он использовал рукописные записи, которые были копиями материалов, внесенных в федеральный список экстремистских.

Свою вину Исманов не признал.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее 22-летнего Илхомхуджу Иброхимджонова признали виновным в пособничестве террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Иностранец жил в Алтайском крае и «сливал» террористам сведения о Барнауле.

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