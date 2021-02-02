На Алтае осужденный активно и методично вербовал других арестантов в террористы

В 2019 году Исманов (гражданин России), отбывая срок в ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю за участие в террористической организации, стал активно пропагандировать среди других осужденных идеологию террористов.
Он признавал деятельность боевиков правильной, выражал превосходство «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» перед другими религиями и течениями, поддерживал основную идею — создание «исламского государства» и применение насилия на пути установления «халифата», рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ.
Также Исманов оправдывал насилие «сражающихся за веру мусульман» (шахидов и боевиков), указывая, что это «дозволено и правомерно».
Осужденный организовал агитационные собрания и проводил религиозные беседы. В качестве наглядного пособия он использовал рукописные записи, которые были копиями материалов, внесенных в федеральный список экстремистских.
Свою вину Исманов не признал.
Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.
Ранее 22-летнего Илхомхуджу Иброхимджонова признали виновным в пособничестве террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Иностранец жил в Алтайском крае и «сливал» террористам сведения о Барнауле.