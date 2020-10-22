Пойманный в Барнауле пособник террористов проведет 12 лет за решеткой

22-летнего Илхомхуджу Иброхимджонова признали виновным в пособничестве террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Иностранец жил в Алтайском крае и «сливал» террористам сведения о Барнауле.

Уроженец Таджикистана жил на Алтае по патенту на трудовую деятельность. Он хотел примкнуть к запрещенной организации и выполнял их задания.

За деньги он собирал и отправлял террористам информацию о местах массового скопления людей и социальных объектах в Барнауле, делал детальные фотографии зданий с привязкой к местности.

«Иностранец организовал и активировал скрытый канал связи в сети интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью. Как пояснил в ходе следствия сам Иброхимджонов, он сделал это осознанно и целенаправленно для упрощения преступной деятельности членов ИГИЛ», — рассказали в краевом управлении ФСБ.

В июне пособника террористов поймали в Международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова при попытке вылететь в Москву. Он направлялся на Ближний Восток для участия в боевых действиях.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «Исламское государство») перестала существовать в результате военной операции России в Сирии.