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Происшествия
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На Алтае отлетевшая цепь от трактора К-700 разбила голову ребенку

Прокуратура Кулундинского района обвиняет руководителя сельхозпредприятия в нарушении правил безопасности при производстве работ, что повлекло тяжкий вред здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

К-700
К-700
Pikabu

По данным прокурора района, руководитель предприятия приказал работнику демонтировать силосную яму: вытащить и увезти все бетонные плиты с помощью «К-700», троса и цепи.

«При этом были грубо проигнорированы существующие правила безопасности по производству такого рода работ. Кроме того, следствием установлено, что на предприятии систематически не осуществлялись мероприятия по охране труда, соответствующие инструктажи перед производством работ не производились», — отметил прокурор Александр Роот.

Тракторист, который разбирал яму, поддался на уговоры сына — ребенок просил посмотреть как работает отец, — и посадил подростка с собой в кабину. Из-за грубого нарушения правил безопасности, цепь, которая тянула бетонную плиту, оборвалась. Фрагмент цепи отлетел в кабину трактора, и попал в голову подростка. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Уголовное дело в отношении руководителя предприятия направлено в суд.

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