На Алтае парень ударил обидчика ножом в ногу, мужчина скончался

По версии следствия, около 21 часа 5 декабря на животноводческой стоянке, расположенной на расстоянии около 9 километров от села Балыкча Улаганского района выпивали знакомые. После этого они поссорились и подозреваемый минимум один раз ударил 32-летнего обидчика ножом в ногу.
Потерпевший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.
Парня задержали, ему предъявили обвинение, также решают вопрос о заключении под стражу. Правоохранители устанавливает все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.