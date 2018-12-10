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Происшествия
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На Алтае парень ударил обидчика ножом в ногу, мужчина скончался

В Республике Алтай 22-летнего парня обвиняют в убийстве знакомого. Мужчина ударил приятеля ножом и тот скончался, пишет СУ СКР по региону.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

По версии следствия, около 21 часа 5 декабря на животноводческой стоянке, расположенной на расстоянии около 9 километров от села Балыкча Улаганского района выпивали знакомые. После этого они поссорились и подозреваемый минимум один раз ударил 32-летнего обидчика ножом в ногу.

Потерпевший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.

Парня задержали, ему предъявили обвинение, также решают вопрос о заключении под стражу. Правоохранители устанавливает все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.

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