На Алтае женщину и двух подростков отправят в колонию за убийство инвалида по слуху

В Алтайском крае осудили 50-летнюю жительницы села Троицкое, ее 15-летнего сына и его 16-летнего друга. В зависимости от содеянного их признали винновыми в том, что они из корыстных побуждений убили бывшего мужа женщины, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в 2017 году жительница Троицкого решила убить мужа, потому что он перестал обеспечивать жену и ее сына. Женщина подговорила подростков, пообещав им вознаграждение. В январе 2018 бывший отчим с сыном и его другом пошли на окраину якобы закопать умершую собаку, где уже была вырыта яма.

Мужчина был инвалидом по слуху и не мог услышать разговор юношей. Когда он наклонился над ямой, чтобы положить собаку, 16-летний подросток несколько раз ударил его по голове металлической трубой. Затем тело потерпевшего сбросили в яму и закопали. Также забрали деньги инвалида.

Кроме того, несовершеннолетние взяли телефон мужчины и отправились домой к погибшему для поиска банковской карты. Они хотели снять деньги, однако не смогли найти карту.

Во время расследования уголовного дела женщина полностью признала свою вину. Подростки много раз меняли показания, перекладывая ответственность друг на друга.

Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а 15-летний сын злоумышленницы и его друг проведут 9 лет в воспитательной колонии.