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Происшествия
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«Внутренний голос» заставил барнаульца зверски убить женщину и отрезать ей голову

Жителя Барнаула обвиняют в жестком убийстве женщины. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Скорая помощь. Реанимобиль.
Скорая помощь. Реанимобиль.
Анна Зайкова.

По данным следствия, в конце сентября 2018 года в своем доме в Барнауле 59-летний обвиняемый выпивал с женой и 42-летней соседкой. Вечером он попросил супругу сходить в магазин за алкоголем.

Когда женщина ушла, барнаулец стал избивать гостью, а затем минимум 25 ударил ее ножом и отчленил голову. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Он рассказал, что убить женщину заставил «внутренний голос».

Однако по результатам психолого-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым. В момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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