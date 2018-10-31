Серийный «реаниматолог»: бывший медбрат убил 100 пациентов в немецких клиниках

В Германии бывший медицинский брат Нильс Хёгель признался в убийстве 100 человек, став таким образом одним из самых массовых серийных убийц страны с середины XX века, сообщает Info24 . С 1999 по 2005 год лишил жизни 36 человек в больнице Ольденбурга и еще 64 — в больнице близлежащего города Дельменхорст.

Сейчас 41-летний душегуб отбывает пожизненный срок за убийство трех пациентов. Новое признание сделал на заседании суда.

На глазах коллег

Медбрат тайно вводил пациентам больниц, в которых работал, смертельные дозы лекарств, а после реанимировал их на глазах коллег, чтобы произвести впечатление, рассказали следователи. Вернуть к жизни, однако, получалось не всех — некоторые из пациентов умирали от остановки сердца.

Признание

На нынешнем судебном заседании Хёгель заявил, что никогда не продумывал свои преступления, решение убить приходило «относительно спонтанно». Он добавил, что «искренне сожалеет» об убийствах и надеется, что семьи его жертв обретут покой, пишет polit.ru.

Мнение следствия

У серийного убийцы могло быть больше жертв — некоторые из них могли быть кремированы после смерти, считает следствие. Ожидается, что судебное разбирательство продлится до мая.

В ходе судебного разбирательства Хёгель признался психиатру, что убил как минимум 30 человек. После этого следователи изучили записи в больницах, где работал медбрат, эксгумировали тела 130 пациентов и направили их на токсикологическое исследование.

Криминальное прошлое

Впервые Хёгеля поймали с поличным в 2005 году, когда он вводил пациенту неизвестное лекарство в больнице Дельменхорста. В 2008 году медбрата осудили на семь лет за покушение на убийство.

В 2014—2015 годах состоялся второй суд, который признал его виновным еще в двух убийствах и двух покушениях на убийство и приговорил к пожизненному заключению.

Рост смертности

Согласно записям больницы Ольденбурга, во время смены Хёгеля смертность в больнице возрастала более чем в два раза.