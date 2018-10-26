Парня, жестко убившего двух человек в Бийске, в этом году уже судили за избиение отца

20-летнего жителя Бийска, который недавно жестоко убил мужчину и 18-летнюю девушку, в этом году судили уже дважды: за оборот наркотиков и за избиение собственного отца. За оба преступления он получил условные сроки, выяснили журналисты программы «Участок 112» Бийского телевидения.

Первый суд прошел в мае. Парня признали виновным в обороте наркотиков в крупном размере: за хранение 2 кг марихуаны ему вынесли наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Спустя три месяца он вновь оказался в суде. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавшим стал его отец, с которым молодой человек выпивал. Сын ударил отца по голове, а потом бил ногами. У мужчины диагностировали множественные переломы ребер и ссадины. Суд и на этот раз решил, что изолировать преступника не нужно: характеристики с мест работы и жительства на него пришли положительные, вину он признал и раскаялся. Ему назначили 2,5 года лишения свободы условно.

Напомним, 22 октября житель Бийска убил 44-летнего мужчину и 18-летнюю девушку. Он нанес им множественные ранения ножом, только мужчине — более 20. Свои действия он объяснил просто — «не так посмотрели».