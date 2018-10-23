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«Не так посмотрела»: стали известны подробности двойного убийства в Бийске

Девушка и мужчина, тела которых 22 октября нашли в Бийске, стали случайными жертвами убийцы, пишет «Бийский рабочий».

Нож.
Нож.
СС0

По данным издания, подозреваемый находился в невменяемом состоянии. По словам очевидцев, даже в момент задержания он был или в алкогольном, или в наркотическом опьянении. Известно, что у 20-летнего парня уже есть судимость за хранение и перевозку наркотиков.

Свои действия злоумышленник прокомментировал коротко. По его словам, мужчина не так шел, а девушка не так посмотрела.

Погибшая 18-летняя бийчанка ушла из дома гулять с собакой. Вскоре ее отец забил тревогу, девушку начали искать. Неподалеку обнаружили мертвого мужчину с множественными ножевыми ранениями.

Тело девушки нашли ближе к вечеру, через дорогу от жилого района. Погибшая была раздета и изувечена.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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