В Бийске нашли тела девушки и мужчины

В Бийске 22 октября обнаружили мертвыми 18-летнюю девушку и 44-летнего мужчину. На телах погибших есть ножевые ранения. Подозреваемого задержали, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что мертвую девушку с ножевыми ранениями грудной клетки и живота обнаружили на открытом участке местности. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили на одной из улиц Бийска.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.

Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование. В ближайшее время решат вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, в Барнауле вечером 21 октября в лесополосе недалеко от одного из общежитий обнаружили труп мужчины. Подозреваемого задержали.