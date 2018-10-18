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«Настоящий теракт». Директор колледжа в Керчи сравнила трагедию с Бесланом

Директор Керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября погибли 19 человек, сравнила трагедию с терактом в Беслане, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ.

В Керченском колледже произошел взрыв.
В Керченском колледже произошел взрыв.
Керчь.фм.

Журналисты снимали Ольгу Гребенникову, когда она говорила по телефону. «Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом, потому что всех моих людей перестреляли», — рассказывала Гребенникова своему собеседнику. По ее словам, в тот день в колледже проводилось мероприятие, с которого она уехала за несколько минут до нападения.

17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Погибли 19 человек, около 50 ранены. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа. Полиция установила личность молодого человека. Он покончил с собой. В Керчи введен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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