Задержали подозреваемых, которые засунули барнаульца в багажник, похитили и убили

Полицейские задержали подозреваемых в похищении и убийстве барнаульца Михаила Седова, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что задержали двух местных жителей, их заключили под стражу. Другие подробности не сообщают. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение в похищении и убийстве.

Напомним, пропавшего 38-летнего мужчину искали несколько дней. Вечером 2 октября его избили и похитили около гаражно-строительного кооператива на улице Малахова, 107а.

Предположительно у мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными. Якобы его избили, в том числе ломом, засунули в багажник его машины Subaru и увезли в неизвестном направлении.

Позднее автомобиль барнаульца обнаружили около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища.

5 октября тело Михаила Седова нашли рядом с озером Пионерское в районе шоссе Ленточный бор.

В интернете барнаульцы обсуждают версию о том, что Михаила Седова убили из-за его автомобиля Subaru. По данным пользователей, два молодых человека хотели угнать иномарку, поэтому жестоко убили мужчину.