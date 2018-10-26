Задержали подозреваемых, которые засунули барнаульца в багажник, похитили и убили

В ведомстве отмечают, что задержали двух местных жителей, их заключили под стражу. Другие подробности не сообщают. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение в похищении и убийстве.
Напомним, пропавшего 38-летнего мужчину искали несколько дней. Вечером 2 октября его избили и похитили около гаражно-строительного кооператива на улице Малахова, 107а.
Предположительно у мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными. Якобы его избили, в том числе ломом, засунули в багажник его машины Subaru и увезли в неизвестном направлении.
Позднее автомобиль барнаульца обнаружили около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища.
5 октября тело Михаила Седова нашли рядом с озером Пионерское в районе шоссе Ленточный бор.
В интернете барнаульцы обсуждают версию о том, что Михаила Седова убили из-за его автомобиля Subaru. По данным пользователей, два молодых человека хотели угнать иномарку, поэтому жестоко убили мужчину.