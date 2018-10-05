Следователи нашли тело похищенного барнаульца в районе озера Пионерское

В ведомстве отмечают, что на теле есть признаки насильственной смерти. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и сотрудников отдела криминалистики. Расследование продолжается.
Напомним, пропавшего 38-летнего мужчину искали несколько дней. Вечером 2 октября его избили и похитили около гаражно-строительного кооператива на улице Малахова, 107а.
Предположительно у мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными. Якобы мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его машины Subaru и увезли в неизвестном направлении.
Позднее автомобиль барнаульца нашли около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища.