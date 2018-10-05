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Следователи нашли тело похищенного барнаульца в районе озера Пионерское

Следователи 5 октября нашли труп пропавшего жителя Барнаула Михаила Седова рядом с озером Пионерское в районе шоссе Ленточный бор, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В ведомстве отмечают, что на теле есть признаки насильственной смерти. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и сотрудников отдела криминалистики. Расследование продолжается.

Напомним, пропавшего 38-летнего мужчину искали несколько дней. Вечером 2 октября его избили и похитили около гаражно-строительного кооператива на улице Малахова, 107а.

Предположительно у мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными. Якобы мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его машины Subaru и увезли в неизвестном направлении.

Позднее автомобиль барнаульца нашли около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища.

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