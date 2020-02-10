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Происшествия

На Алтае пенсионерку придавило сошедшей с крыши снежной лавиной

8 февраля в Рубцовске, наиболее пострадавшем от снежных метелей, вновь произошло ЧП. Женщина оказалась «погребенной» под глыбой снега, сошедшего с крыши.

Сход снега с крыши.
Сход снега с крыши.
ССО.

Как сообщила ее дочь в сообществе «Инцидент Рубцовск», все случилось по адресу ул. Степана Разина, дом 1. Снег сошел с крыши магазина-павильона прямо на голову 68-летней женщины.

По словам дочери, ее мать успела вовремя отскочить и отделалась только ушибом ноги. Правда спустя время на фоне стресса у нее сильно подскочило давление.

«Хозяину большой привет!» — написала в соцсети девушка.

Нынешней зимой в Рубцовске выпало аномальное количество снега. Чтобы посмотреть как мэрия работает на уборкой снежных завалов, 31 января в город приезжал губернатор Виктор Томенко и остался увиденным не доволен.

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