На Алтае пенсионерку придавило сошедшей с крыши снежной лавиной

Как сообщила ее дочь в сообществе «Инцидент Рубцовск», все случилось по адресу ул. Степана Разина, дом 1. Снег сошел с крыши магазина-павильона прямо на голову 68-летней женщины.
По словам дочери, ее мать успела вовремя отскочить и отделалась только ушибом ноги. Правда спустя время на фоне стресса у нее сильно подскочило давление.
«Хозяину большой привет!» — написала в соцсети девушка.
Нынешней зимой в Рубцовске выпало аномальное количество снега. Чтобы посмотреть как мэрия работает на уборкой снежных завалов, 31 января в город приезжал губернатор Виктор Томенко и остался увиденным не доволен.