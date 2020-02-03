Снежный дозор: что губернатор Томенко и министры увидели в самых занесенных районах края

31 января четыре наиболее пострадавших от снежного шторма муниципалитета Алтайского края встречали Виктора Томенко, а вместе с ним и часть правительства. Снежный десант высадился в Рубцовске, затем отправился в Горняк, Староалейское и Змеиногорск. И хотя маршрут следования губернатора был якобы до последнего часа не известен, местные чиновники попытались минимизировать последствия, хорошенько расчистив все центральные улицы, по которым мог проехать кортеж. Градус людского недовольства правда от этого ниже не стал.

«Я губернатора дождусь. Нехай правду знает!»

В Рубцовск губернатор вместе со своими подчиненными въехал рано утром — на улице только начало рассветать. На трассе автобус главы региона подобрал мэра Дмитрия Фельдмана, который по пути должен был докладывать о ситуации с уборкой снега.

За две недели до своего приезда Томенко хорошенько отчитал мэра за жуткую ситуацию в городе — дороги не чищены, тротуары замело, ходить в некоторых местах можно только по проезжей части. Об этом в соцсетях губернатору писали отчаявшиеся жители — умоляли помочь.

Путь, по которому поедет Томенко, вроде как, знать никто не должен был. Проехав по окраинам Рубцовска, кортеж остановился на улице Северной. Чиновная делегация прошла мимо торгового центра, завернула во двор, обогнула дом и вернулась обратно.

Метровых сугробов на дороге не было, тротуар оказался хоть и скользким, но хотя бы чищенным.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

На автобусной остановке, увидев губернатора, народ оживился. Рубцовчане рассказывают: власть немного привела в порядок только часть территории, примыкающей к дороге. Вглубь жилых домов лучше на соваться.

«Около нашего дома по Северной, 29 постоянно парит теплотрасса, — пожаловалась одна из женщин. — Снег тает, проваливается. Там не то что проехать, пройти сложно. Жаль, что губернатор туда не сходил. Может, помог бы».

После осмотра Северной губернатор и починенный проехали по Громова, где находятся онкодиспансер и роддом. Здесь в метель во всю буксовали машины скорой помощи. Посмотрел Томенко пристально и центральный проспект Ленина, по которому в январе из-за наледи не ходили троллейбусы.

У железнодорожного вокзала, куда также заглянул Виктор Томенко, больших сугробов не было. Местный житель Владимир, которого мы встретили около входа в здание, на вопрос, давно ли вывезли снег, только заулыбался. Оказалось, накануне ночью.

«Вы посмотрите, что в нашем частном секторе творится, там же — ужас! — рассказал мужчина. — Снега столько — проехать нельзя. А весной что будет? Сад-город у нас регулярно подтопляют грунтовые воды. Люди уже сейчас готовятся к худшему».

У здания городской администрации, куда Томенко заехал для серьезного разговора с Фельдманом, встретили пенсионерку Валентину Николаевна. Она быстро шла с палочками в сторону сквера. Женщина показала: власти даже у мэрии убраться нормально не могут. Перед входом почищено, за ним — лишь одна тропинка.

«Я на улицу стараюсь не выходить, — рассказала пенсионерка. — Вот иногда на прогулку в парк и то с трудом. Там, где дети играют, еще можно пройти. Все остальное снегом занесло, никто и не убирает».

То, что горожане не довольны местными властями, стало еще отчетливее ясно, когда в здание администрации вбежала запыхавшаяся женщина. Екатерина Останина — мать-одиночка с инвалидом на руках.

Осенью прошлого года она получила квартиру, точнее сказать, высудила. Но оказалось, что жилье не пригодно для проживания — температура в комнатах не поднимается выше 14−15 градусов. Каждый месяц счета за электричество, которое накручивает обогреватель, превышают 3 тыс. рублей.

«Я уже во все инстанции обращалась, даже президенту писала — все бесполезно. В мэрии нас вообще слышать не хотят. Сегодня узнала, губернатор приехал — ребенка дома оставила, прибежала сюда. Может поможет», — рассказала она.

Вслед за ней вошла еще одна женщина. У Светланы шестеро детей, на днях сын по дороге в школу попал под машину. И все потому, что идти пришлось по проезжей части, тротуары совсем не чищены. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Но ведь все может повторится, утверждает Светлана.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Недовольных попытался утихомирить замглавы Олег Обухович. Те отчаянно сопротивлялись и не хотели уходить. «Я губернатора дождусь. Нехай правду знает!», — кричала многодетная мать.

Когда Виктор Томенко появился у выхода, первой к нему кинулась Екатерина Останина. На обвинения женщины в свой адрес градоначальник попытался оправдаться, но тут же получил в ответ: «Я вашему слову не верю».

Губернатор спокойно все выслушал, взял документы и пообещал разобраться.

Путь его дальше лежал в Горняк. Мэра Дмитрия Фельдмана, отправившегося провожать Томенко, высадили из губернаторского автобуса на окраине города.

Работы нет , врачей нет , школы закрывают

Горняк встретил главу региона ярким солнцем и прочищенными наспех улицами. У здании администрации чиновники даже не стали вывозить снег — свалили его в одну кучу. Пройти можно, да и ладно.

Как оказалось, ситуация в Горняке не лучше, чем в Рубцовске. Центральную магистраль от заносов худо-бедно освободили, а маленькие улочки так и остались завалены. Люди помощи уже не ждут, сами берутся за лопаты. Но, судя по их отзывам, это далеко не главная проблема Горняка.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Пока губернатор выслушивал местных чиновников, у здании администрации начали собираться люди. Среди них — неприметный пенсионер, который сначала зашел в здание, потом покрутился на крылечке и отправился восвояси.

Оказалось, что в свое время он почти 30 лет отработал в районной администрации инженером. Узнал, что в город приехал губернатор и решил с ним поговорить. Авось, поможет.

«Люди из района разбегаются — вот что страшно. Работы нет, врачей нет, в селах школы закрывают. А снегопады мы почти каждый год переживаем. В Гилево, вон, трое суток труп пролежал, вывести не могли на кладбище. И ничего», — рассказал мужчина.

На вопрос, почему он все-таки не дождался губернатора, пенсионер пожал плечами и ответил: «Нервы не хочется тратить, да, он все, наверняка, без меня знает».

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

И все-таки проблема со снежными заносами в Локтевском районе почти разрешилась. В нем первым из всех наиболее пострадавших территорий сняли режим ЧС. С уборкой дорог серьезно помогли фермеры, предоставив тяжелую технику.

Сергей Бенслер, известный в районе руководитель и депутат АКЗС, на встрече с губернатором посетовал: дорожники работают крайне неэффективно — полтора часа добираются до места, полтора часа возвращаются, еще полчаса — на обед.

В итоге на расчистку остается всего три-четыре часа от силы. И о каких темпах уборки в такой ситуации может идти речь.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Фермер уверяет: прошедшие январские снегопады для здешних мест еще цветочки. В первой декаде марта Локтевский район каждый год накрывают мокрые метели, которые забивают дороги наглухо, делая их полностью непроходимыми. И если расчистка будет проходить в том же режиме, как сейчас, ничего хорошего ждать не стоит.

На это директор «Юго-Западного ДСУ» попытался возразить, что людей не хватает и сменность надо соблюдать. Губернатор попросил его к мнению Бенслера все-таки прислушаться.

Один трактор на село , и то повезло

Село Староалейское оказалось словно из сказки «Морозко»: от белого снега и яркого солнца аж светилось, глаза зажмуривай.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

У районной администрации пестрели заснеженные ели такой красоты, что даже персоны из правительства не сдержались — начали фотографировать.

Рядом парк, снега в нем почти по пояс, но дорожки прочищены. На детской площадке тоже убрано, здесь вовсю резвится детвора.

Пока губернатор осматривал окрестности, неподалеку остановились две местные жительницы. Рассказывают, что райцентру еще повезло — в сельсовете есть собственный трактор, им и чистят улицы. Плохонько, но хоть как-то. Снег сгребают на окраину.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

В других деревнях, по их словам, вообще техники нет.

Межпоселковые дороги Третьяковского района в этом году помогают откапывать спасатели. В январе, когда ситуация стала совсем критической, прибыла подмога из Барнаула — восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники, в том числе единственный в крае снегоболотоход.

С его помощью в метель вывозили больных стариков и беременных женщин, доставляли людям продукты.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Начальник Главного управления МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров заверил: если погода ухудшится, сюда будут переброшены сотрудники Сибирского спасательного центра. Договоренность об этом уже достигнута. Судя по неутешительных прогнозам синоптиков, помощь Третьяковскому району и правда может понадобиться.

Люди просят дороги не откапывать

Конечной точкой правительственного «снежного десанта» стал Змеиногорск. То, что город нынешней зимой просто утопает в снегу, стало понятно сразу. Дома стоят по крыши занесенные, сугробы такой высоты, что вот-вот поглотят дорожные знаки. Центральные улицы расчищены, но они настолько узкие, что две машины разъезжаются с трудом.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

На въезде в город губернаторскому автобусу даже пришлось затормозить, встретив на пути гужевую повозку. «Рулевой» взял лошадь под уздцы и аккуратно повел ее вдоль обочины. Только так удалось разъехаться.

Местные власти честно признаются: ситуация действительно тяжелая. В районе еще остаются села, подъезды к которым не прочищены. Зачастую люди сами просят этого не делать: по снежному насту они на снегоходах и лошадях могут выбираться. Если же пробивать дорогу, велика вероятность, что ее вновь заметет. Вот тогда точно будет плен.

А пока есть хоть какая-то возможность доставлять продукты, воду и лекарства.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

На заседании в местной администрации Виктор Томенко послушал главу района, начальника дорожной службы, главврача местной ЦРБ, которому в снежный шторм тоже пришлось несладко. Благо, в трудную минуту на помощь в транспортировке больных пришли предприниматели и просто неравнодушные люди.

Выступили и сельские старосты, попросившие губернатора помочь с покупкой техники. Снегоболотоход, который так выручил в эту непогоду третьяковцев, в Змеиногорском районе тоже крайне нужен. Весной проходимый вездеход пригодился бы во время паводка, которого явно не избежать.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Да и снегопады еще не закончились. Уже на этой неделе жителей южных районов края вновь ожидает ухудшение погоды с метелями и сильным ветром.