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Происшествия

На Алтае перевернулся грузовик с туристами - есть погибшие и пострадавшие

В Чемальском районе перевернулся грузовик с туристами 25 июля. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Одно из Каракольских озер.
Одно из Каракольских озер.
strana.ru

Авария произошла 25 июля в 8:58.

Установлено, что грузовик ГАЗ-66 «кунг» вез в кузове 15 пассажиров на Каракольские озера. Все люди были неорганизованными туристами.

Вдруг грузовик перевернулся недалеко от устья реки Тура в труднодоступном месте. По предварительной информации, один человек погиб, водитель и четверо пассажиров получили травмы.

На помощь людям выехали пожарные, полиция и врачи скорой помощи. Ситуацию осложняет горная местность, куда можно добраться только на подготовленной технике.

Из Центра медицины катастроф Республики Алтай готовится вылететь медицинский вертолет Ми-8.

СУСК начал проверку по факту ДТП.

Ранее в 2022 году на те же Каракольские озера ехал такой же ГАЗ-66 и перевернулся. Тогда пострадали туристы из Новосибирска.

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