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Происшествия

На Алтае подростки уехали кататься и разбились в смертельном ДТП

Полная подростков иномарка слетела с дороги «Усть-Кан — Коргон» в Усть-Канском районе Республики Алтай. За рулем была 14-летняя школьница. Она не выжила, сообщили в региональной полиции.

Авария с подростками в Горном Алтае.
Авария с подростками в Горном Алтае.
04.мвд.рф

Авария случилась 17 августа около 4:40. Mitsubishi Colt двигался со стороны Усть-Кана в направлении села Кайсын. Девочка не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась.

Трое несовершеннолетних пассажиров выжили. Две 16-летние жительницы села Тюдрала и 15-летний житель села Онгудай получили травмы и находятся в больнице.

«Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе и как 14-летняя девочка оказалась за рулем транспортного средства в ночное время», — сообщили в МВД.

Ранее в Алтайском крае автоавария оставила сиротами двух детей. Водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

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