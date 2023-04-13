На Алтае подросток распылил перцовый баллончик в школе. Более 30 детей пострадали

13-летний ученик из села Первомайское принес с собой в школу перцовый баллончик, сообщает Mash Siberia.

Пострадало как минимум 32 ребенка, пятерых госпитализировали.

Подросток рассказал, что нашел баллончик на улице и положил в портфель, где тот случайно распылился.

К школе подъехали три бригады скорой помощи. Ученики жаловались на жжение в слизистой, слезливость и задыхались.

Пятерых школьников доставили в больницу, однако медики до сих пор продолжают получать вызовы.

В прокуратуре уже начали проверку учебного заведения.

Ранее пассажирка распылила перцовый баллончик на мужчину в автобусе. Барнаульцы ее обматерили.