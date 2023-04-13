13 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае подросток распылил перцовый баллончик в школе. Более 30 детей пострадали

13-летний ученик из села Первомайское принес с собой в школу перцовый баллончик, сообщает Mash Siberia.

Перцовый баллончик.
Перцовый баллончик.
altapress.ru

Пострадало как минимум 32 ребенка, пятерых госпитализировали.

Подросток рассказал, что нашел баллончик на улице и положил в портфель, где тот случайно распылился.

К школе подъехали три бригады скорой помощи. Ученики жаловались на жжение в слизистой, слезливость и задыхались.

Пятерых школьников доставили в больницу, однако медики до сих пор продолжают получать вызовы.

В прокуратуре уже начали проверку учебного заведения.

Ранее пассажирка распылила перцовый баллончик на мужчину в автобусе. Барнаульцы ее обматерили.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость