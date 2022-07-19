На Алтае полицейские раскрыли кражу эксклюзивного седла за 75 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемого в краже дорогостоящего эксклюзивного седла в Усть-Канском районе. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по Республике Алтай.

Преступление совершено на территории ипподрома в урочище Ойбок во время празднования праздника Эл-Ойын.

Мужчина выждал момент, когда никто не смотрит в его сторону, и похитил конную атрибутику, включая седло, узду, нагрудник и подфею, которые были изготовлены вручную по специальному заказу. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Праздник посетили около 16 тысяч человек, но сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Он признался в содеянном, сообщив, что собирался использовать краденные вещи для личного пользования.

Его действия квалифицированы по статье «кража с причинением значительного ущерба». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Немецком национальном районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в краже 15 тыс. рублей и мотоцикла. Оказалось, этот мужчина был судим свыше десяти раз.