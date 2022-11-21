21 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае поймали мужчину, которого три года разыскивали за жестокое убийство бывшей жены

В Республике Алтай осудили 62-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве своей бывшей жены на почве ревности. От правосудия он скрывался три года.

Кровь и нож.
Кровь и нож.
СС0

Как сообщает СУ СК по региону, криминальное происшествие случилось в июне 2018 года в селе Иогач.

Мужчина подкараулил бывшую жену на территории ее дома, выстрелил ей в грудь из огнестрельного оружия, затем трижды ударил ножом в шею и грудь.

Пострадавшая скончалась на месте. Преступление увидела мать женщины. Избегая полиции, обвиняемый выехал из Республики и скрывался три года.

В августе 2021 года обвиняемый тайно приехал в Турочакский район и был задержан полицейскими в селе Артыбаш.

«В ходе задержания злоумышленник оказал активное сопротивление, при этом распылил сотрудникам полиции в лицо газовый баллончик, причинив телесные повреждения в виде химических ожогов глаз», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в убийстве и применении насилия при задержании и осудили на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также ему придется выплатить детям погибшей 2 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее на улицах Москвы нашли изрезанное тело девушки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость