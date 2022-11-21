На Алтае поймали мужчину, которого три года разыскивали за жестокое убийство бывшей жены

В Республике Алтай осудили 62-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве своей бывшей жены на почве ревности. От правосудия он скрывался три года.

Как сообщает СУ СК по региону, криминальное происшествие случилось в июне 2018 года в селе Иогач.

Мужчина подкараулил бывшую жену на территории ее дома, выстрелил ей в грудь из огнестрельного оружия, затем трижды ударил ножом в шею и грудь.

Пострадавшая скончалась на месте. Преступление увидела мать женщины. Избегая полиции, обвиняемый выехал из Республики и скрывался три года.

В августе 2021 года обвиняемый тайно приехал в Турочакский район и был задержан полицейскими в селе Артыбаш.

«В ходе задержания злоумышленник оказал активное сопротивление, при этом распылил сотрудникам полиции в лицо газовый баллончик, причинив телесные повреждения в виде химических ожогов глаз», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в убийстве и применении насилия при задержании и осудили на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также ему придется выплатить детям погибшей 2 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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