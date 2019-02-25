Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае преступники запытали кувалдой свою жертву до смерти

25 февраля в краевом суде присяжные заседатели признали виновными двух бийчан, забивших до смерти кувалдой 29-летнего жителя Косихи. По данным прокуратуры, убийцы требовали у своей жертвы пин-код банковской карты.

Кувалда.
Кувалда.
Открытые источники в Интернете (СС0)

С жертвой преступники случайно познакомились на улице Бийска. Они заманили сельчанина в дом оного из подсудимых. Там, предварительно сговорившись, они начали пытать потерпевшего, поочередно избивая его кувалдой.

Били по рукам, ногам и даже в грудь, требуя раскрыть пин-код. Потерпевший от этих побоев получил множественные переломы ребер. Это привело к развитию выраженного болевого синдрома, травматического шока, острой дыхательной недостаточности, от которых и наступила смерть

Убийцы забрали банковскую карту сельчанина и другое его имущество на сумму более 19 тысяч рублей. Труп они закопали в подвале.

Присяжные заседатели согласились с обвинением и единогласно признали доказанным совершение разбойного нападения и убийства, указав, что виновные не заслуживают снисхождения.

Суд приговорил убийц к 18 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость