На Алтае преступники запытали кувалдой свою жертву до смерти

25 февраля в краевом суде присяжные заседатели признали виновными двух бийчан, забивших до смерти кувалдой 29-летнего жителя Косихи. По данным прокуратуры , убийцы требовали у своей жертвы пин-код банковской карты.

С жертвой преступники случайно познакомились на улице Бийска. Они заманили сельчанина в дом оного из подсудимых. Там, предварительно сговорившись, они начали пытать потерпевшего, поочередно избивая его кувалдой.

Били по рукам, ногам и даже в грудь, требуя раскрыть пин-код. Потерпевший от этих побоев получил множественные переломы ребер. Это привело к развитию выраженного болевого синдрома, травматического шока, острой дыхательной недостаточности, от которых и наступила смерть

Убийцы забрали банковскую карту сельчанина и другое его имущество на сумму более 19 тысяч рублей. Труп они закопали в подвале.

Присяжные заседатели согласились с обвинением и единогласно признали доказанным совершение разбойного нападения и убийства, указав, что виновные не заслуживают снисхождения.

Суд приговорил убийц к 18 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.