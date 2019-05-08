На Алтае при сходе лавины погибли 7 туристов

Группа туристов из Новосибирска 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Собеседник агентства отметил, что двое выживших 8 мая добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Ранее сообщить о происшествии они не могли, потому что не было связи.

«В 14:00 на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины», — резюмировал собеседник агентства.

Также в поисковой операции задействовали четыре кинологических расчета.

В экстренных службах рассказали, что перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась в подразделении МЧС. Туристы прибыли на Алтай из Новосибирска.

«НГС» сообщает, что группа туристов шла по маршруту 4-й категории сложности. Чтобы отправиться в такое путешествие, нужно иметь серьезный опыт и снаряжение.

Издание также опубликовало предварительный список погибших: руководитель группы Николай Симонов, Игорь Блинов, Юлия Воробьева, Сергей Науменко, Валерия Одаренко, Иван Фоканов, Дмитрий Шарифулин.

Следователи начали проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, 2 января 2016 года в горах Алтая сошла снежная лавина, похоронив под собой туриста из Красноярска. Мужчину удалось вызволить, однако он скончался от полученных травм на следующий день в больнице. Турист входил в состав незарегистрированной у спасателей группы, сформированной в Новосибирске.

7 мая 2002 года при заходе на посадку на высокогорную заснеженную площадку горы Ак-Тру вертолет Ми-8МТ зацепился лопастями винта за скальный выступ, опрокинулся и скатился, несколько раз перевернувшись, с отвесной скалы высотой около 700 метров. Все находившиеся на его борту 8 пассажиров и 3 члена экипажа погибли.