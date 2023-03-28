Интенсивность в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.
В регионе есть очаг сейсмоактивности, который сохраняется уже почти 20 лет. Источник землетрясения находился примерно в 300 км западнее него.
Этот очаг геофизики связывают с горообразованием, которое продолжается последние 5−10 млн лет.
Также известно, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно севера Евразии составляет 1,19 мм в год в сторону северо-запада.
Ранее мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран.