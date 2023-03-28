28 марта
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Происшествия

На Алтае произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения зафиксировали в Усть-Канском районе в 300 метрах от Алтайского края 28 марта в 8:23 по местному времени, сообщает «Интерфакс».

Гора. Закат. Снег
Гора. Закат. Снег
СС0

Интенсивность в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.

В регионе есть очаг сейсмоактивности, который сохраняется уже почти 20 лет. Источник землетрясения находился примерно в 300 км западнее него.

Этот очаг геофизики связывают с горообразованием, которое продолжается последние 5−10 млн лет.

Также известно, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно севера Евразии составляет 1,19 мм в год в сторону северо-запада.

Ранее мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран.

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