22 марта
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Происшествия

Мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,6. По другим данным, магнитуда составила 6,8.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Подземный толчок ощутили жители Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщает «Коммерсантъ».

По сообщениям СМИ, в Афганистане и Пакистане в результате землетрясения погибли 11 человек, указывает Газета.Ru. Еще 44 человека получили ранения. Более 20 домов разрушены.

Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана сообщил, что подземные толчки ощущались по всей территории страны.

В Таджикистане толчки ощущались в республике, в том числе в столице — Душанбе.

Ранее космическая группировка показала последствия разрушительного землетрясения.

Так, Роскосмос задействовал все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли.

Также в мониторинге принимают участие средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

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