Мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран

Подземный толчок ощутили жители Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщает «Коммерсантъ».
По сообщениям СМИ, в Афганистане и Пакистане в результате землетрясения погибли 11 человек, указывает Газета.Ru. Еще 44 человека получили ранения. Более 20 домов разрушены.
Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана сообщил, что подземные толчки ощущались по всей территории страны.
В Таджикистане толчки ощущались в республике, в том числе в столице — Душанбе.
Ранее космическая группировка показала последствия разрушительного землетрясения.
Так, Роскосмос задействовал все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли.
Также в мониторинге принимают участие средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.