Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
23

В Бийске неудачливый мошенник с четвертой попытки обманул доверчивых продавцов

В Бийске ищут мошенника, который обманул несколько жителей города, сообщили в МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Мошенник представился покупателем коровы и попросил данные банковской карты продавца, чтобы якобы перевести туда деньги. Однако денег на счету у продавца не оказалось. Тогда продавец попросил данные банковских карт дочери и знакомых, чтобы предоставить «покупателю».

Трижды на счетах не оказывалось денег, и «покупатель» просил предоставить данные других счетов.

В четвертый раз на счету у помощника продавца оказалось около 10 тысяч рублей. Эти деньги и «ушли» к мошеннику.

Возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка