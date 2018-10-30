В Бийске неудачливый мошенник с четвертой попытки обманул доверчивых продавцов

В Бийске ищут мошенника, который обманул несколько жителей города, сообщили в МВД по Алтайскому краю.

Мошенник представился покупателем коровы и попросил данные банковской карты продавца, чтобы якобы перевести туда деньги. Однако денег на счету у продавца не оказалось. Тогда продавец попросил данные банковских карт дочери и знакомых, чтобы предоставить «покупателю».

Трижды на счетах не оказывалось денег, и «покупатель» просил предоставить данные других счетов.

В четвертый раз на счету у помощника продавца оказалось около 10 тысяч рублей. Эти деньги и «ушли» к мошеннику.

Возбуждено уголовное дело.