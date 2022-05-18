18 мая
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Происшествия

На Алтае пьяный сельчанин до смерти избил соседа, который годился ему в отцы

31-летнего жителя села Черга в Республике Алтай обвиняют в жестокой расправе над 63-летним соседом.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Как установили следователи, 7 марта обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, пришел в гости к односельчанину.

Мужчины поссорились. Молодой человек нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Сначала обвиняемый дал признательные показания и оформил явку с повинной. Но позже отказался от своих слов и стал утверждать о своей невиновности.

Однако следователи смогли найти убедительные доказательства преступления, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на региональный СУСК.

Уголовное дело по статье «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее в Свердловской области молодой человек вместе с тремя друзьями устроил жестокую расправу над отцом из-за детских обид.

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