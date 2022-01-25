На Алтае работник депо за взятки покрывал локомотивные бригады

Подозреваемый с ноября 2018 года по февраль 2021 года получил от машинистов-инструкторов локомотивных бригад оборотного депо Кулунда взятки на сумму более 40 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.
За вознаграждение он закрывал глаза на нарушения и не докладывал начальнику депо.
Преступление пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России.
Проводятся следственные действия.
Ранее старший инспектор филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю подозревался в получении крупной взятки за поблажки осужденному.