На Алтае работник депо за взятки покрывал локомотивные бригады

Следователи Восточного межрегионального СУТ СК России завели уголовные дела по двум эпизодам получения взяток техником по расшифровке лент скоростемеров участка эксплуатации Барнаул.

Подозреваемый с ноября 2018 года по февраль 2021 года получил от машинистов-инструкторов локомотивных бригад оборотного депо Кулунда взятки на сумму более 40 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

За вознаграждение он закрывал глаза на нарушения и не докладывал начальнику депо.

Преступление пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России.

Проводятся следственные действия.

Ранее старший инспектор филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю подозревался в получении крупной взятки за поблажки осужденному.