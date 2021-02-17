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19 февраля 3°C
Происшествия

На Алтае расследовали пропажу драгоценного золотого перстня

У одного из жителей Горно-Алтайска из сейфа пропал золотой перстень с драгоценным камнем стоимостью не менее 100 тыс. рублей. Полицейские смогли выяснить, кто причастен к тайному хищению и восстановили цепочку событий.

Часы, кольцо.
Часы, кольцо.
CC0

Обратившийся в полицию мужчина сообщил, что подозревает в краже своего 37-летнего коллегу по работе, так как именно после его ухода он обнаружил пропажу драгоценности.

Правоохранители доставили указанного человека в отдел, где он во всем сознался.

Оказалось, что мужчины в тот день вместе распивали горячительные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин дома пошел в магазин, а гостя оставил одного.

Тот решил повнимательнее посмотреть, как живет его коллега, и обратил внимание на трельяж, под которым стоял металлический сейф.

Сейф.
Сейф.
СС0

«Подозреваемого заинтересовало, что может находиться внутри, и он стал искать ключи от него. В одном из ящиков трельяжа мужчина нашел подходящий ключ и открыл сейф, где среди личных документов хозяина увидел золотой перстень с драгоценным камнем, который сразу решил похитить», — рассказывают в местной полиции.

Забрав ювелирное украшение, мужчина дождался возвращения коллеги, попрощался и ушел домой.

Хозяин перстня на следующий день открыл сейф, чтобы взять документы, и заметил пропажу кольца. Подозрения сразу пали на коллегу, но тот всячески отрицал свою причастность, поэтому мужчина и пошел в полицию.

Стражам порядка похититель признался, что на следующий день после кражи сдал перстень в ломбард, выручив за него 38 тыс. рублей.

Ранее свидание жительницы Алтая с мужчиной обернулось заявлением в полицию.

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