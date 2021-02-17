На Алтае расследовали пропажу драгоценного золотого перстня

Обратившийся в полицию мужчина сообщил, что подозревает в краже своего 37-летнего коллегу по работе, так как именно после его ухода он обнаружил пропажу драгоценности.
Правоохранители доставили указанного человека в отдел, где он во всем сознался.
Оказалось, что мужчины в тот день вместе распивали горячительные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин дома пошел в магазин, а гостя оставил одного.
Тот решил повнимательнее посмотреть, как живет его коллега, и обратил внимание на трельяж, под которым стоял металлический сейф.
«Подозреваемого заинтересовало, что может находиться внутри, и он стал искать ключи от него. В одном из ящиков трельяжа мужчина нашел подходящий ключ и открыл сейф, где среди личных документов хозяина увидел золотой перстень с драгоценным камнем, который сразу решил похитить», — рассказывают в местной полиции.
Забрав ювелирное украшение, мужчина дождался возвращения коллеги, попрощался и ушел домой.
Хозяин перстня на следующий день открыл сейф, чтобы взять документы, и заметил пропажу кольца. Подозрения сразу пали на коллегу, но тот всячески отрицал свою причастность, поэтому мужчина и пошел в полицию.
Стражам порядка похититель признался, что на следующий день после кражи сдал перстень в ломбард, выручив за него 38 тыс. рублей.
Ранее свидание жительницы Алтая с мужчиной обернулось заявлением в полицию.