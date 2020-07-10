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Происшествия

На Алтае разгневанный сельчанин лишил приятельницу жизни при помощи топора

44-летний житель Калманского района поругался с женщиной, в компании с которой выпивал. Мужчина пытался выгнать гостью из дома, вооружившись топором, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Топор.
Топор.
CC0

Конфликт между собутыльниками произошел по незначительному поводу, потерпевшая не хотела уходить из дома. Мужчина взял топор и его черенком не менее 60 раз ударил женщину в область жизненно-важных органов.

От ударов 45-летняя гостья скончалась на месте.

Следователи выяснили, что мужчина уже имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

«Однако на путь исправления не встал и вновь совершил особо тяжкое преступление», — заключили в СК.

Свою вину он признал полностью. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) передали в суд.

Ранее 52-летний житель Поспелихинского района убил гостя, чтобы тот поскорее ушел из дома.

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