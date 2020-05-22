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Происшествия

Житель алтайского села убил гостя, чтобы тот поскорее ушел из дома

В Алтайском крае житель одного из сел предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

52-летнего жителя Поспелихинского района обвиняют в убийстве.

«В ночное время 29 февраля 2020 года в жилом доме между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомым произошла ссора, по незначительному поводу — потерпевший, который приехал из соседнего села, не хотел уходить из дома», — рассказали в СК.

В результате хозяин дома избил гостя, а затем, взяв нож, нанес ему один удар в область шеи.

Смерть 51-летнего гостя наступила на месте происшествия. Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее похожий случай произошел в одном из сел Усть-Пристанского района. Хозяин дома убил гостя, который не хотел уходить.

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