На Алтае разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала старушку

Как пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск», авария произошла около 11.20 на остановке «Военкомат», где в этом момент и находилась женщина 1940 года рождения.
Наезд на нее совершил водитель на автомобиле ВАЗ «Патриот» белого цвета.
В результате чего, у женщины косопоперечный перелом правой голени с умеренным смещением. Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить по тел.: 89609541492.
За три дня до этого в Рубцовске произошло еще одно ЧП. Двое мужчин, возвращаясь с рыбалки, сорвались с обрыва на снегоходе. В результате один из них погиб на месте, второй с травмами доставлен в больницу.