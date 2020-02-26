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26 февраля
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Происшествия

На Алтае разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала старушку

18 февраля в Рубцовске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сильно пострадала пожилая женщина. Теперь разыскиваются свидетели этого ДТП.

Дороги в Рубцовске
Дороги в Рубцовске
altapress.ru

Как пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск», авария произошла около 11.20 на остановке «Военкомат», где в этом момент и находилась женщина 1940 года рождения.

Наезд на нее совершил водитель на автомобиле ВАЗ «Патриот» белого цвета.

В результате чего, у женщины косопоперечный перелом правой голени с умеренным смещением. Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить по тел.: 89609541492.

За три дня до этого в Рубцовске произошло еще одно ЧП. Двое мужчин, возвращаясь с рыбалки, сорвались с обрыва на снегоходе. В результате один из них погиб на месте, второй с травмами доставлен в больницу.

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