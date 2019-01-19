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На Алтае Россельхознадзор усиливает меры против чумы, из-за которой в Монголии гибнут десятки свиней

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Монголии 9 января 2019 года. Заболевание выявлено у домашних свиней в аймаке Булган, расположенном в северной части страны, сообщает Россельхознадзоре по Алтайскому краю и Республике Алтай. Чиновники усилили меры по недопущению на Алтай проникновения вируса АЧС.

Плакат на границе. Африканская сума свиней.
Плакат на границе. Африканская сума свиней.
rshn-alt.ru

Россельхознадзоре сообщает, что подтверждена гибель в Монголии 85 животных. 214 свиней уничтожено. Аймак Булган (что-то вроде региона) на севере граничит с Россией, а точнее с Тывой.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай напоминает: к вирусу АЧС восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов в любое время года. Смертность животных при этой болезни достигает 100%.

В настоящее время специфические меры профилактики и лечения данного заболевания отсутствуют. Переболевшие животные являются пожизненными вирусоносителями.

При выявлении очага инфекции проводится полное уничтожение свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в радиусе 5 км от него. И сейчас управление Россельхознадзоре усиливает меры для недопущения проникновения опасного заболевания на территорию России.

На приграничной с Монголией территории в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Ташанта» (Республика Алтай) усилен контроль за ввозом животных, продукции и сырья животного происхождения, а также кормов.

Дополнительно приняты меры по оперативному оповещению всех заинтересованных лиц и контролирующих органов, участвующих в данной работе.

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